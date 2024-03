Andorra reordena les zones d’aparcament de Prada Ramon

El Comú d’Andorra la Vella ha implantat en els darrers dies canvis en les zones d’aparcament del barri de Prada Ramon amb l’objectiu d’afavorir el petit comerç i facilitar els estacionaments de curta durada a usuaris i veïns.

És per això que s’han reordenat una desena de punts, on s’han habilitat més aparcaments de motos en punts on no n’hi havia i s’han pintat diverses zones taronja, en detriment de les àrees de càrrega i descàrrega exclusives per als vehicles de serveis . A la zona taronja de tota la parròquia, a més, s’amplia el temps d’estada, que passa de 20 a 30 minuts d’estacionament màxim, per facilitar així als usuaris les gestions i les compres.

Alhora, s’ha habilitat un nou punt d’estacionament per a persones amb discapacitat (al carrer de l’Aigüeta 27-29), on les persones que disposin de l’acreditació pertinent hi poden estacionar durant un màxim de dues hores. D’altra banda, també s’ha traslladat el punt d’estacionament per a persones amb discapacitat de l’avinguda Meritxell número 28 al carrer Doctor Molines.