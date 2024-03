Acció Feminista convoca una manifestació per al 8M

Acció Feminista torna a convocar una manifestació per al Dia Internacional de la Dona, que se celebra el 8 de març. Des d'una publicació a les xarxes socials, expliquen que el divendres "tornarem a sortir al carrer i ho fem per cridar juntes i fort contra les violències, opressions i discriminacions que afecten les dones d'arreu del món, especialment aquí, a Andorra".



El lema de la manifestació d'enguany és 'Que no et silenciïn', i té l'objectiu de reivindicar la necessitat d'una transformació social profunda, "en què les veus de les dones no només siguin escoltades, sinó també respectades i valorades", remarca l'associació.



La manifestació serà el pròxim divendres a les 19.30 hores a la Plaça dels Coprínceps d'Escaldes-Engordany.