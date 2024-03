El Comú d'Escaldes-Engordany organitza un taller formatiu amb el suport del Consell d'Europa

El Comú d'Escaldes-Engordany, amb l'objectiu de promoure la participació ciutadana dels joves en la presa de decisions, ha organitzat una acció formativa, amb el suport del Consell d'Europa. El taller es farà del 27 al 31 de maig i anirà destinat a uns 20-25 tècnics de joventuts dels comuns, així com altres actors en l'àmbit de la participació juvenil, com el Fòrum de la Joventut o el Carnet Jove. El conseller de Joventut i Ciutadania, Ramon Tena, ha explicat que un dels dies del taller es vol fer una dinàmica on puguin participar els consellers de joventut, per tal que hi hagi una sinergia amb els polítics.

Pel que fa a la col·laboració amb el Consell d'Europa, Tena ha detallat que la iniciativa sorgeix després de la participació del Departament de Joventut i Ciutadania al programa Youth for democrazy del Consell d’Europa, que va obrir una convocatòria per optar al finançament de projectes orientats a la participació ciutadana. Ara farà unes setmanes els van comunicar que entraven a formar part del programa i que rebrien una subvenció de 6.000 euros, accés als materials educatius del Consell d'Europa, així com comptar amb el formador, Xavier Baró, acreditat del Consell d'Europa.

Tots aquests objectius s’aniran treballant en les diferents sessions que hi ha programades, que quedaran dividides en tres fases. La primera es desenvoluparà al maig i anirà a càrrec d’un formador acreditat pel Departament de Joventut del Consell d’Europa. La segona fase tindrà lloc entre el juny i finals d’octubre i se centrarà a desenvolupar les accions dissenyades pels participants. Finalment, la tercera part del taller tindrà com a objectiu fer una valoració sobre els resultats de les accions treballades durant la formació. Una fase que es desenvoluparà durant el novembre.

El conseller de Joventut, també ha reivindicat que l'objectiu és que "els joves vegin que hi ha altres mètodes de participació a part d'anar a votar", i que tinguin un sentiment de pertinença a la parròquia. El programa Youth for democracy del Consell d’Europa pretén fomentar la participació activa i l’apoderament dels joves en societats pacífiques i inclusives a Europa. Així, es programen diferents activitats com ara cursos de formació, conferències, seminaris, reunions consultives, campaments juvenils de construcció de pau, entre altres, a les quals han optat països com Luxemburg, Itàlia, Albània o Grècia. La voluntat de totes les iniciatives impulsades pel programa Youth for democracy passen per evitar el desencant democràtic i l’exclusió social dels joves davant un context econòmic i social que crea dificultats diverses per als joves dins l’àmbit europeu.