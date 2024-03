Grècia, Montenegro i les Illes Fèroe, rivals d'Andorra al Preeuropeu

La selecció femenina ja coneix quins seran els seus rivals al Preeuropeu que començarà el mes vinent. En concret, el sorteig que acaba de tenir lloc ha col·locat les tricolor el grup C3 juntament amb Grècia, Montenegro i les Illes Fèroe. Els primers partits es jugaran entre el 3 i el 9 d'abril. Cal recordar que el conjunt d'Albert Panadero es troba a la Lliga C de la fase de classificació per a l'Eurocopa del 2025.

Per Pol Forcada Quevedo

