L'FC Andorra pagarà el bus i l’entrada a tots els aficionats que es desplacin a Osca

Davant la importància del partit que enfrontarà aquest divendres l'Andorra amb l'Osca, l'entitat tricolor ha decidit posar a disposició dels abonats i aficionats l'entrada i el desplaçament a la ciutat aragonesa de manera gratuïta. D'aquesta manera, el club vol agrair, tal com han indicat en un comunicat, el suport de l'afició en els últims partits al Nacional i deixar clara la transcendència del matx, animant tots els seguidors tricolors a venir a ajudar l'equip. A tres punts de la salvació després de la victòria del passat diumenge a casa i amb un partit encara pendent contra el Llevant, el duel del proper divendres a El Alcoraz enfrontarà el conjunt d'Eder Sarabia davant un rival directe en la lluita per la permanència. A falta de 14 partits per disputar-se encara queden molts punts en joc, però un bon resultat contra el conjunt blaugrana seria un impuls per a les aspiracions de l'equip. Per reservar plaça i entrada (o només entada) cal escriure a [email protected] o trucar al 833720.