La CNRA defineix un grup de treball per garantir la pervivència del sector ramader i agrícola

Un grup de treball destinat a "analitzar cadascun dels ingredients que permeten garantir" la continuïtat del sector agrícola i ramader, aquest és el principal objectiu i la metodologia que s'ha marcat a la Comissió Nacional de Ramaderia i Agricultura (CNRA) per promoure el sector al país. Així ho ha explicat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, en declaracions posteriors a la segona reunió de la Comissió Nacional de Cultura i Ramaderia, en les quals ha explicat les principals vies que la comissió abordarà. "Avui hem tractat principalment un tema en concret, i ha sigut el de parlar de la pervivència del sector i el relleu generacional". Així, el camí traçat pel qual començarà a treballar el comitè és el de "trobar l'encaix urbanístic per modernitzar les explotacions". Tot i que, "hi ha més [punts a tractar] i que aviat explicarem com destinem aquest 16% més de recursos econòmics al sector agrícola i ramader", ha assegurat Casal.

Pel que fa a la definició del grup de treball, el ministre ha declarat que els membres de l'equip "tenen la feina d'identificar les modificacions legislatives que s'han de fer per tal de fer més fàcils les explotacions ramaderes d'una sola planta, a més de fer que aquestes siguin més fàcils de modernitzar i assumir costos". Fins al moment, des de la CNRA "s'han analitzat les limitacions i frens que poden haver-hi amb la Llei d'Ordenament del Territori, així com els articles que dificulten l'explotació ramadera per tal de veure quins canvis s'han de fer", ha afegit Casal. En la mateixa línia dels entrebancs analitzats, el titular de la cartera de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, ha apuntat que ara "s'han de fer alguns ajustaments a la Llei Òmnibus -feta per impulsar el sector d'explotacions ramaderes i agrícoles que es va aprovar durant el 2021-, perquè hem vist que no es va fer correctament", per tal de "fer més factible aquestes explotacions ramaderes", ja que ara, tot i que la "llei permet que siguin superiors a 400 metres quadrats, aproximadament. [Nosaltres] volem anar més enllà, necessitem explotacions d'uns 1.000 metres quadrats". Tanmateix, un dels objectius és "fer unes explotacions amb costos econòmics més assumibles", ha explicat Casal. Per aquest motiu, "un cop es tingui el reglament, s'han de traduir les modificacions als plans d'urbanisme o a les ordinacions de cada Comú, en funció de la tipologia de cada parròquia per tractar d'homogeneïtzar-lo", ha manifestat el ministre.

Finalment, Casal ha informat que, com que el punt al qual la comissió vol arribar és trobar aquest "encaix urbanístic", les administracions que tenen competències són els comuns i Govern (per aquesta mateixa raó han assistit a la reunió els cònsols majors i tècnics competents en la matèria), per aquesta mateixa raó, el grup de treball definit inclou "els tècnics del Departament d'Agricultura i Urbanisme del Govern, així com els tècnics dels Departaments d'Urbanisme i Medi Ambient dels comuns i els membres del Consell General que formen part de la Comissió".