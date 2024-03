Podi per a Carla Mijares a l’eslàlom dels Nacionals d’Hongria a Kronplatz

Avui Carla Mijares ha aconseguit un nou podi, en aquesta ocasió a Kronplatz (Itàlia), on ha estat segona a l’eslàlom corresponent als Nacionals d’Hongria. És el sisè podi de la temporada per a ella.

L’andorrana ha acabat segona amb 1.23.89, a 0.47 de la guanyadora, l’eslovena Nika Tomsic, que s’ha imposat amb 1.23.42. Tercera ha estat la italiana Celina Heller a 0.95 de Tomsic.

A la primera mànega, Mijares se situava tercera a 0.75 de Tomsic, que guanyava la mànega. A la segona, l’esquiadora andorrana aconseguia fer el millor temps amb 42.36, mentre que Tomsic es deixava 0.25. Així les coses, Mijares assolia la segona posició definitiva.

Demà és dia de cursa per a la resta de l’equip femení, que disputarà el gegant FIS de Pozza di Fassa. Amb tot, només estaran al portilló Jordina Caminal i Clàudia Garcia, ja que Íria Medina encara té alguns problemes al genoll que no li permeten competir.

La Copa del Món de Kranjska Gora / Joan Verdú haurà d’esperar a les Finals de la Copa del Món de Saalbach (Àustria) per poder tornar a competir. Avui al migdia la FIS ha comunicat que, oficialment, la cursa de gegant de Kranjska Gora (Eslovènia) ha quedat suspesa.

Les condicions adverses del temps no permeten que la cursa de gegant de Kranjska Gora es dugui a terme. Així ho ha comunicat avui la FIS, que trasllada a aquest dissabte dia 9, dia en què s’havia de fer el gegant, l’eslàlom que estava previst pel diumenge.

Així les coses, Verdú només competirà ara en una última prova, la de les finals de la Copa del Món de gegant que tindrà lloc a Saalbach el dissabte 16 de març.

L’andorrà, que està recuperat dels problemes d’esquena i que es trobava amb totes les ganes del món per reprendre la Copa del Món després de les curses fallides als Estats Units, tenia previst entrenar aquests dies a Reiteralm, la qual cosa en principi no variarà per continuar amb la preparació, ara de cara a Saalbach.

Lesió de Roger Puig / Roger Puig ha patit avui una caiguda mentre entrenava i s’ha fet mal al seu genoll dret. De moment, l’equip treballa per establir exactament el nivell de la lesió que pot patir.

FESA Cup / Avui la pista Avet de Grandvalira ha acollit la segona jornada de la FESA Cup d’esquí alpí, prova organitzada per la Federació Andorrana d’Esquí amb la col·laboració de Grandvalira. Jan de Visa ha estat 11è i Etna Pou 16a, en el que han estat els millors resultats andorrans.