Carine Montaner es dona de baixa de tres Comissions Legislatives

La consellera general i presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner, ha informat avui que es dona de baixa de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost, així com les referents a Política Exterior i Seguiment i Sostenibilitat de les pensions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Pel que fa a aquesta darrera, Montaner ha cedit la vicepresidència al PS. D'aquesta manera, la consellera només continuarà sent membre de la Comissió Legislativa d'Economia, tal com ha destacat la subsíndica general, Sandra Codina, en la roda de premsa posterior a l'habitual Junta de Presidents de cada mes: "La consellera Montaner ha al·legat motius personals, en no poder assumir la tasca en aquests moments", ha explicat.

EL PERIÒDIC ha pogut parlar més tard amb la consellera general, qui ha confirmat la informació donada amb anterioritat. Segons aquesta, la decisió ha estat per una raó de força major. El delicat estat de salut del seu pare durant els últims dies ha acabat de fer el pes a la balança, motiu pel qual li ha impossibilitat compaginar la responsabilitat amb les Comissions Legislatives i l'atenció que ara requereix aquest, a qui ha d'anar a veure'l fins a Toulosse.

Montaner, que fins ara ha tingut tot un llistat de comissions sota la seva responsabilitat, des de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient (2015-2019), passant per la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports (2015-2019) i la d'Afers Socials (2018-2019) fins a la Comissió Legislativa de Sanitat, espera -tot i deixar el càrrec- poder continuar assistint a les reunions en cas de presentar les esmenes. D'altra banda, la consellera també ha afirmat que la decisió, ara mateix, és temporal, i que espera que no arribi la inhabilitació per part d'una decisió judicial.

Per part dels membres del grup parlamentari, han afirmat que "no baixaran els braços" en cas d'inhabilitació de la líder d'Andorra Endavant i que pot comptar amb la seva "ajuda incondicional", afegint que "som un partit resilient i que s'adapta ràpid als atacs de tota mena".

Votació de la comissió d’enquesta de la CASS / Un dels altres punts destacats de la reunió que ha tingut lloc a primera hora d'aquesta tarda ha sigut el fixar una data per a la votació de la comissió d’enquesta de les pensions d’invalidesa de la CASS. Aquesta es donarà el pròxim 12 de març, a les 15.00 hores, començant el debat al Consell General amb la proposta entrada pels grups parlamentaris de Concòrdia, PS i el conseller general no adscrit, Víctor Pintos. Tot seguit, es debatran les esmenes presentades per Demòcrates i Ciutadans Compromesos.

Finalment, el 21 de març tindrà lloc la sessió informativa sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea. La jornada començarà a les 09.30 hores, començant amb la intervenció del cap de Govern, Xavier Espot, i passant més tard el torn als diferents grups parlamentaris. Així i tot, cal destacar que els grups de l’oposició apostaven per format més àgil de preguntes i respostes, de la mateixa manera que es fa a les compareixences en les comissions.