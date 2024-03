Tret de sortida a 'Nedar és vida'

Carlos Bellón, tècnic de la Reial Federació Espanyola de Natació (RFEN), ha visitat Andorra per a engegar la primera fase de la implementació del programa Nedar és vida. Es tracta d'un reconegut programa d’ensenyament de la natació desenvolupat per tècnics de la RFEN, que està adreçat a clubs esportius i col·legis de primera ensenyança i funciona a través d’una web app que permet seguir la progressió de l’alumne en temps real i enviar les avaluacions i certificats als pares per correu electrònic.

«Nosaltres parlem d’alumnes, no d’esportistes, perquè considerem que les aptituds a l’aigua són bàsiques per al seu dia a dia en el llarg de la seva vida», va dir Bellón, responsable del projecte, durant la presentació del programa a Andorra el desembre passat, per després explicar que el programa no interfereix amb la metodologia de l’entrenador, sinó que dona pautes d’inici i final. «El que fem no és dir als monitors i formadors com ho han de fer, perquè pensem que cada via per arribar als objectius pot ser bona», va afegir.

El període de formació, organitzat l’última setmana de febrer, es va iniciar en diverses instal·lacions esportives d’Andorra amb l’assistència del personal tècnic i entrenadors del centre esportiu dels Serradells (CN Serradells), els centres esportius d’Encamp i el Pas de la Casa (CN Encamp), el col·legi Mare Janer, el Sant Ermengol (CLESER), el centre esportiu d’Ordino (CEO) i LAUesport de Sant Julià de Lòria.

«Hem previst jornades de treball, que permetran assentar les bases per assimilar el funcionament dels recursos i transitar el procés d’adequació de les organitzacions i els seus entrenadors d’una forma dinàmica i positiva», ha dit el director tècnic de la FAN, Alfonso Maltrana. S’espera que un cop superat el període d’adequació, tot resti a punt per engegar la temporada 2024-2025 amb el programa a ple rendiment.

La Reial Federació Espanyola de Natació (RFEN) dona suport a l’andorrana en la implementació d'aquesta proposta. «Això és més que una col·laboració, perquè podem afirmar que la federació espanyola i l’andorrana són federacions germanes i aquest nou projecte transcendeix el conveni que tenim ja signat», va dir Carpena durant la roda de premsa de presentació del projecte, celebrada el desembre.