El primer partit de l'FC Andorra de cara el mes d'abril tindrà lloc lluny del Nacional, quan els homes de Sarabia visitaran el Nuevo Pepico Amat el dissabte dia 6 per enfrontar-se al CD Eldense. Es tracta de la jornada 34 de la competició, que finalment es jugarà a les 16.15 hores, quan l'hora inicial estava assignada a les 18.30 hores.

Per Pol Forcada Quevedo

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació