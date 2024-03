Comellas i Pou, els millors andorrans al primer gegant de la FESA Cup

Avui la pista Avet de Soldeu ha acollit el primer gegant de la FESA Cup. Després de dues jornades d’eslàlom, el primer dels dos gegants previstos ha deixat com a millor andorrans a Àlex Comellas i Etna Pou, que han estat 13è i 21a, respectivament.

En homes, Comellas ha sigut el millor andorrà, amb la 13a posició. L’andorrà de primer any ha marcat un crono de 2.03.07, a 4.45 del guanyador, l’alemany Michael Huber, que s'ha imposat amb 1.58.62. Comellas havia estat 26è a la primera mànega, però a la segona s'ha marcat la 10a posició, que li ha permès guanyar places. «És el primer cop que competim a aquesta pista fins aquí a baix. És un honor córrer a casa, l’oportunitat de córrer la FESA a casa és molt bona i estic molt content», ha indicat l’esquiador.

Així mateix, Jan de Visa ha acabat 19è, també amb una millor segona mànega (13è) després de fer el 29è crono a la primera. Per la seva part, l’andorrà Marcel Pérez ha estat 27è, mentre que no han finalitzat la segona mànega Max Black, Jordi Rogel i Hans Breitfuss.

En dones, la victòria ha estat per a la nord-americana Katie Rowekamp, amb 2.00.34, mentre que la millor andorrana ha estat Etna Pou, 21a amb 2.05.59. Per la seva part, Isabella Pérez ha estat 28a, Ainhoa Piccino ha acabat 31a i Candela Mortés ha estat 36a. Aquesta darrera ha declarat que «competir aquí a casa és un privilegi, ja que hem pogut entrenar diverses vegades a la pista, cosa que els altres països no. És una bona sensació, intentar fer el millor a casa nostra. Avui l’objectiu era fer un top15, top20, no l’hem assolit, però encara queda una jornada». Demà, novament la pista Avet acull l’última cursa, un segon gegant que tancarà aquesta FESA Cup.

Segon gegant FIS per a l’EEBE U19 a Font Romeu / Avui l’equip U19 de l’EEBE ha disputat el segon gegant FIS de Font Romeu. De la mateixa manera que ahir, la cursa ha estat guanyada pel francès Lio Baraldi, amb 1.47.68, amb Maià Font 41è, Salvador Cornella 43è, Eric Ebri 55è, Pirmin Estruga 60è, Pere Cornella 62è, Marc Fernández 65è, Martí Llort 67è, i els també andorrans Jan Torres 75è, Marc Delgado 79è, Antoni Bea 81è. En aquesta cursa han competit un centenar d’esquiadors. Igualment, en dones hi ha hagut representació andorrana, amb Fiona Pou 57a i Emma Ledesma 58a.