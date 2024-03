Andorra la Vella convoca 117 places de treballadors eventuals per a l'estiu

El Comú d’Andorra la Vella ha obert aquest dimecres el termini per contractar 117 places eventuals per a l’estiu adreçades als joves residents al país majors de 18 anys per cobrir diferents departaments durant els mesos de vacances.

Tal com es publica a través de diversos edictes al BOPA, s’ofereixen 57 places de monitors per a les activitats d’estiu que du a terme el Departament d’Esports, 27 més per als casals d’infants d’El Llamp i la ludoteca de Santa Coloma i sis més per al servei de Joventut. També hi ha 14 places per al Departament de Turisme, per exercir d’informadors turístics, dos de guia per al Bici Lab Andorra i un de guia cultural i de muntanya. A més, el Departament de Medi Ambient posa a disposició cinc places de suport per a les tasques que es duen a terme durant l’estiu a la muntanya, el centre esportiu dels Serradells en requereix quatre més d’auxiliar a la recepció, i l’àrea de Recursos Humans, una plaça més.



Les persones interessades a ocupar una d’aquestes vacants s’hauran d’adreçar al departament de Recursos Humans del Comú d’Andorra la Vella amb tota la documentació i requisits de les respectives convocatòries, així com les sol·licituds que es poden descarregar a través de la web del comú, a través de l'enllaç: https://www.andorralavella.ad/comu/?q=recursos-humans. També poden fer arribar tota la documentació i requisits de les respectives convocatòries per correu electrònic o, presencialment, al carrer Prat de la Creu, núm. 70-76, 1r pis. Així, les sol·licituds hauran de presentar-se, degudament omplertes, signades i complementades amb tota la documentació demanada, abans de les 15.00 hores del 5 d’abril.