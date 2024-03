La UE Engordany haurà d'indemnitzar a Torres

També s'ha condemnat en costat a la part defenent, inclosos els honoraris d'advocat i, procuradora, tot i que aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs d'apel·lació davant la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia.

La Batllia ha estimat íntegrament la demanda formulada en data 12 de setembre del 2023 per part d'Adrià Torres Castañé contra la Unió Esportiva Engordany condemnant a aquesta darrera a satisfer el primer la quantitat bruta de 4.950,98 euros, juntament amb els interessos definits en els termes del tercer fonament de Dret. En tot cas la quantitat bruta resultant d'aquesta sentència haurà de ser declarada i cotitzada prop de l'ens gestor de la seguretat social. En aquest sentit, i, en seguiment de l'article 98.5 LSS, un cop esdevinguda la fermesa de la present resolució se'n lliurarà una còpia a la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

Per El Periòdic

