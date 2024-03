El Pont Tibetà de Canillo pretén obrir per a Setmana Santa

El calendari es distribuirà en una temporada alta que anirà del 29 de juliol a l’1 de setembre, i una temporada baixa per la resta de dies fora d’aquests mesos d’estiu d’alta ocupació. Les tarifes s’incrementaran un euro els dies de temporada baixa i dos euros el mes d’agost, moment de màxima afluència. Així, el preu per accedir al pont tibetà tindrà un cost de 14 euros en temporada baixa, i de 15 euros en alta. El paquet que inclou la passarel·la i el mirador del Roc del Quer se situarà en 16,5 euros en dies de menys ocupació i de 17,5 euros en dies de previsió de més visitants.

Per El Periòdic

