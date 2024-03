Vicky Jiménez remunta i guanya al W35 de Santo Domingo

La tenista Vicky Jiménez Kasintseva ha tornat a retrobar-se amb la victòria després de remuntar un partit que semblava perdut al W35 de Santo Domingo (República Dominicana). La seva contrincant ha estat l’estatunidenca Victoria Flores, en un duel en pista dura que ha acabat anant a les tres mànegues.

Semblava que Jiménez Kasintseva no estigués al primer set després que Flores arrasés amb ella per un 6-1. Li ha trencat el servei dos cops, tot i haver anat als 40 iguals en el 3-0, i l’andorrana només ha pogut guanyar el primer joc quan ja se n’havia disputat mitja dotzena. Al segon, però, ha començat de cap i de nou una mànega en què han regnat els 40-40, els punts de break i el bon tenis. Això sí, la nord-americana veia com se li escapava l’opció de jugar un ‘tie-break’ quan la contrincant ha guanyat el servei en blanc i s'ha imposat al seu amb 30-15 al marcador. Ja en l’última oportunitat del matx, les dues jugadores han conservat els respectius serveis fins al 3-3. És al 3-4 al rest quan Jiménez Kasintseva ha pogut demostrar de què està feta. Només li ha quedat apoderar-se del servei contrari i assegurar el seu per tancar amb un 3-6 un magnífic partit.

Així, la tricolor passa a la tercera ronda d’aquest torneig pertanyent al circuit ITF. La pròxima contrincant sortirà del partit que enfronta a l’argentina Solana Sierra (primera cap de sèrie) contra l’estatunidenca Sara Daavettlia (entrada al quadre per classificatoris), informa l’ANA.