L'FC Andorra es reuneix amb el Govern i el Comú de la capital

Diferents representants de l'FC Andorra s'han reunit aquesta tarda a Encamp amb el Govern i el Comú d'Andorra la Vella per presentar el projecte definitiu del nou estadi que, en principi, acollirà els terrenys de Borda Mateu. El director esportiu del club tricolor, Jaume Nogués, ja va avançar fa dies que al complex hi anirà un epspai multifuncional que tindrà un cost aproximat d'entre 35 i 45 milions d'euros, a més d'una zona de restauració. Encara resta, però, acabar d'enllestir i revisar la demanda de la Federació Andorrana de Rugbi i el VPC pel que respecta el seu retorn a l'Estadi Nacional. Les úniques paraules per part de l'FC Andorra han vingut per part del seu president, Ferran Vilaseca, quan ha assenyalat que la trobada "ha anat molt bé".