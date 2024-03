Davant d'aquest nou front, des del Departament de Mobilitat i la Policia d'Andorra recorden que els equipaments especials són obligatoris i que, amb neu a la carretera, no es pot circular ni amb motocicleta ni amb vehicles de mobilitat personal.

El Servei Meteorològic d'Andorra ha activat l'avís groc per nevades a tot el país. Un nou front deixarà precipitacions generalitzades en forma de neu aquesta pròxima matinada i fins demà divendres al matí. Les nevades poden arribar a deixar gruixos de 10 centímetres de neu a qualsevol cota.

