El 83% de dones ateses al SIAD sol·licitaven informació sobre l'avortament

El Servei d'Atenció a la Dona (SIAD) va atendre un total de 35 dones durant el 2023. Així ho han explicat la secretària d'Estat de Salut, Cristina Pérez, i la llevadora referent del servei, Noemí Morell, qui ha detallat que el 83% d'aquestes dones van accedir al servei per informació de la interrupció voluntària de l'embaràs, i la resta per mètodes anticonceptius, o per altres motius.



En aquest sentit, la llevadora ha detallat que la mitjana d'edat de les dones és de 27 anys aproximadament, i la majoria són de nacionalitat andorrana. Pel que fa a les xifres de les dones que han accedit al servei per la píndola d'anticoncepció d'emergència, Morell, ha explicat que una trentena de persones van anar a demanar-la, i que el 80% dels motius van ser per ruptura del preservatiu, i la resta per no utilització de mètodes anticonceptius. Quant a les persones que hi han anat per la voluntat d'interrupció de l'embaràs, la llevadora ha apuntat que "nosaltres els donem la informació d'on poden anar i elles són les que van als llocs on han d'anar per la interrupció voluntària".



D'altra banda, la secretària d'Estat, ha explicat que durant aquesta legislatura volen treballar de valent per ampliar tota l'activitat que pugui fer el SIAD generant un Pla de salut sexual i reproductiva, que inclourà moltes més activitats que les que fa actualment. Pérez ha explicat que les activitats aniran relacionades amb tot el que es defineix dins de la salut sexual i reproductiva, tant a la prevenció com a l'atenció en tots els cicles reproductius de les dones, no només en la fase fèrtil, sinó també amb la pubertat i la menopausa.



Per fer això, apostaran per sortir fora dels centres per poder fer activitats més divulgatives a la població, amb xerrades fetes per professionals i experts en salut sexual, que donaran a conèixer una mica més tot el que s'està fent entorn la salut sexual i reproductiva, i tots els temes que la població tingui interès a tractar. Pérez ha explicat que han fet una valoració de les demandes que reben tant al SIAD com a consulta jove, sobre quina informació els agradaria que es pogués tractar. A partir d'aquí, estan generant un decàleg de les xerrades que la ciutadania ha mostrat més interès en què es fes. La pròxima activitat serà el dia 20 de març, una xerrada conjunta amb el SAAS, relacionada específicament amb la menopausa, una etapa que moltes vegades queda més oblidada.



MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL/ La secretaria d'Estat, ha apuntat que un dels temes importants del Pla de salut sexual seran les infeccions de transmissió sexual. Pérez ha explicat que "és un tema molt ampli, però les xifres ens diuen que hem de fer èmfasi en aquest tema". En aquest sentit, estan desenvolupament les accions que aniran acompanyades de campanyes divulgatives i d'atenció directa als ciutadans. Pel que fa a les proves de les infeccions, Pérez ha manifestat que els CAPS ja tenen algun test ràpid d'alguna malaltia, però que dins de les accions del Pla de salut sexual s'inclou valorar quina és la necessitat que té la població, quina és la facilitat que tenen per poder fer aquestes proves, valorar quines són d'ús molt ràpid, quines necessiten un acompanyament mèdic, amb l'objectiu final que la gent pugui tenir un punt de referència on anar a fer detecció o control de malalties de transmissió sexual.



DESPENALITZACIÓ/ Pel que fa al paper del SIAD en el cas que durant aquesta legislatura s'acabi despenalitzant l'avortament, Pérez ha manifestat que el SIAD no canviarà la seva estructura d'acompanyament, prevenció i atenció en tots els cicles, però sí que en el cas que es despenalitzi la interrupció voluntària de l'embaràs podran exercir la funció de derivar a les dones que acudeixin al servei.