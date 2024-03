Sarabia: «No hi ha lloc per relaxar-se»

Comença la prova de foc per a l'FC Andorra. Els tricolors hauran de jugar cinc partits en 15 dies (dels quals quatre són de lliga contra oponents directes i l'altre és la final de la Copa Catalunya), en què han de demostrar que la victòria a últim minut contra el Reial Valladolid no va ser pura casualitat i que són un equip que poden remuntar la situació en la qual es trobaven fa tres mesos.

L'entrenador, Eder Sarabia, ha explicat que tot i els festejos que s'han viscut durant la jornada de diumenge pel magnífic 2-1, no han de distreure's per haver sumat de tres una altra vegada. «De fet, en les celebracions al camp que va captar la càmera tàctica els vaig dir que em van encantar, perquè demostraven que estan molt endollats», ha esmentat. Han de tenir equilibri en l'aspecte mental. Encara queda molt camí per recórrer, tan sols han guanyat un partit dels 42 punts que queden, i el míster sap que «existeixen moltes opcions per treure punts, per fer-ho bé, i també per no arribar-hi i no aconseguir res. Hi ha possibilitats per tot». En l'àmbit de joc, però, han de continuar «treballant, estant convençuts i generant bones situacions perquè puguem afrontar els partits», ha declarat, volent afegir que no es poden enfonsar com ha passat en aquesta mala ratxa.

Per poder assolir més d'una victòria, han de continuar en la mateixa línia del que han fet. «A la classificació no canvia molt, et veus més a prop de rivals que s'escapaven, però no hi ha lloc per a relaxar-se», ha declarat Sarabia. La plantilla ve d'una setmana d'entrenaments curta, però intensa i efectiva. «Excepte els pocs lesionats, físicament estem molt bé», ha al·legat.

Estan més enfocats que mai en el partit de demà contra l'Osca. Un rival directe que «és dels millors equips de la categoria» i ho demostren amb «els punts que estan traient i les sensacions que transmeten quan els veuen jugar». Els aragonesos tenen les coses clares, una defensa d'enveja i amb bon esperit competitiu, que els fa treure el màxim de rendiment a les situacions ofensives. «Esperem un partit dur i atractiu. És un repte molt gran que tenim per davant i que assumim amb il·lusió i convicció», ha assenyalat Sarabia. La clau està a mantenir l'ànim, l'alegria i l'energia a parts iguals.

Miracle del 5-3-2 / El canvi de posicions del darrer partit ha pogut ser un punt d'inflexió per als tricolor. Al cap i a la fi, tenen una manera de jugar en què els agrada la variació i provar coses noves. «D'ençà que soc aquí, sempre hem sigut de buscar coses i de canviar», ha explicat l'entrenador, com als play-off de l'any passat van jugar amb un 4-4-2 en rombe contra el Vila-real, amb l'Eivissa van poder provar coses d'acord amb el que pensaven que anaven a plantejar els contraris o inclús de vegades, s'han arriscat a jugar amb cinc defenses i tres centrals més purs. Tanmateix, tenen clar que han de veure «què és el que ens dona més equilibri tant a la primera com a la tercera línia del camp i veient com surt el rival al camp».

Pel que fa a la rotació dels jugadors, Sarabia sap que no s'han de preocupar per si «en aquest matx juguen uns i en el següent uns altres». «Hem de confiar en el fet que ara portem el millor equip titular cap a Osca i estar concentrats en el partit», ha incidit.

Reunió a tres bandes / Durant el vespre d'aquest dimecres, la directiva de l'FC Andorra, el Govern i el Comú d'Andorra la Vella es van reunir per parlar del nou estadi, on finalment es va presentar el projecte final i de com s'hi inclourà el multifuncional. El basc ha declarat que no estava assabentat de la reunió, però que s'ho va poder imaginar en veure dimecres al president Ferran Vilaseca pels voltants de l'estadi. «Pel que m'ha ensenyat Jaume (Nogués) per sobre, és molt maco el projecte, molt ben pensat amb la idea d'integrar més aspectes a banda del futbol, que és el que necessita el país», ha explicat.

«Espero que hagi sigut positiva, ara demanaré a veure què tal. Són passos que necessita el club», ha incidit. A més, remarca la necessitat d'estar treballant paral·lelament amb l'exigència i la urgència del dia a dia i el creixement a mitjà termini. «És un projecte que no s'ha de quedar aquí i crec que per a tots, els que estem a dins i a fora, ens aporta energia i força d'aquest futur il·lusionant que tenim al davant», ha assegurat.

Finançament dels jugadors i cos tècnic a l'afició / «Crec que és un moment en què havíem de ser nosaltres qui féssim aquest pas amb l'afició, que amb les nostres limitacions estan fent el seu treball», ha explicat el míster. I és que finalment, la iniciativa del pagament del bus i les entrades cap a la ciutat aragonesa ha sigut idea dels jugadors i l'staff tricolor. Una iniciativa que va venir d'una conversa amb el director esportiu Jaume Nogués i els capitans, en què van creure que era el moment ideal per dur-lo a terme. «Esperem que vingui la màxima gent possible i que es puguin veure els colors de l'FC Andorra. És un gest que el fem amb moltíssimes ganes i il·lusió», ha esmentat.

A més, Sarabia ha volgut destacar el suport incondicional dels adeptes en els últims partits. «Tenim la sort que no hi ha una crítica excessiva. La gent és comprensiva, tracta d'ajudar i això també ens transmet tranquil·litat per poder treballar i haver superat aquests tres mesos difícils que hem passat», ha declarat. El respecte, el suport i les forces que els hi donen en qualsevol moment del dia, són els tres aspectes que ha volgut recalcar i concloure el míster, informa l'ANA.