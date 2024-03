Chris Czerapowicz rescindeix el seu contracte amb el MoraBanc Andorra

L'aler suec Chris Czerapowicz ha arribat a un acord amb el Bàsquet Club MoraBanc Andorra per rescindir el contracte que unia ambdues parts i marxa lliure a tres mesos de finalitzar la temporada. Segons un comunicat emès per l'entitat, li agraeixen al jugador la seva professionalitat en aquestes gairebé dues temporades que ha estat amb ells i li desitgen «la millor de les sorts» en el futur professional i personal.

El que fins ara portava el número 35 dels tricolor ha deixat el club per segona vegada, després d'haver-hi estat durant el curs 2017-2018. De fet, ha passat per diversos clubs europeus i en la temporada passada a la lliga LEB Or, va ser una de les peces clau de Natxo Lezkano. Enguany, però, no ha pogut gaudir de minuts a la pista per la lesió que porta arrossegant des del maig de 2023, quan va acabar tocat del maluc i va patir un trencament fascioplantar al peu dret. En principi, havia de tornar al novembre del mateix any. Tanmateix, les problemàtiques eren complicades i no ha assolit el temps de recuperació que s'esperava.