La població creix i se situa en 85.101 habitants

Per nacionalitats, destaca el creixement de la població d'altres nacionalitats diferents a l’espanyola, francesa i portuguesa (+3.086 residents, +30,7%), dels residents de nacionalitat espanyola (+235 residents, +1,2%) i dels residents de nacionalitat francesa (+180, +4,9%). En canvi, el col·lectiu de residents que disminueix és: nacionalitat portuguesa (-98 residents, -1,1%).

