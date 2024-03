Naiara Liñán lluitarà per una plaça a París

Naiara Liñán, com a representant de la Federació Andorrana de Taekwondo, viatja avui cap a Sofia per participar al Preolímpic que tindrà lloc aquest cap de setmana per assolir una plaça a París. L'andorrana lluitarà en categoria -49 kg, en què participen les 17 millors competidores d'Europa. Liñán, número 12 del rànquing, es veurà les cares contra la representant sueca, número 5, i amb la xipriota, quarta al rànquing. Segons han informat des de la FAK, la taekwondista s'ha preparat a consciència i «arriba millor que mai» després de l'Open G2 que ha disputat als Estats Units i Canadà, a més del Campus a Palma amb el preparador de campions olímpics Juan Antonio Ramos.