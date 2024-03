El Cos de Banders tanca el 2023 amb gairebé 2.000 actuacions

El Cos de Banders va fer l'any passat un total de 1.946 actuacions relacionades amb la fauna i flora del país. La dada es desprèn del balanç anual del Departament que reflecteix un increment del 10% respecte del 2022. La majoria de les actuacions es van dur a terme per donar resposta a les 3.042 trucades que va rebre el Cos, una dada que també s'incrementa prop d'un 10% respecte a l'any anterior. Les dades demostren que la població cada vegada té més coneixement i consciència de la tasca que desenvolupa el Cos, que té l'objectiu i vocació d'impulsar accions encaminades a la protecció i a la conservació del medi natural al servei de la comunitat. En vista d'aquest increment constant de tasques, s'han cobert sis places de treball per garantir un equip consolidat amb 16 agents, tres caps d'unitat, un director i un administratiu. Així mateix, també s'han consolidat dues especialitats del Cos de Banders: el grup d'atenció ciutadana i el grup de guia caní.

El 2023 també ha estat un any en què el Cos ha pogut fer avenços significatius en la consolidació de la digitalització de diferents processos, per ser més eficaços en les diferents funcions i contribuir en la digitalització de l'administració. Les sortides escolars han estat un dels elements de tasca importants pel Cos amb 816 alumnes participants, una dada similar a anys anteriors. La formació prioritza l'educació en el coneixement i respecte del patrimoni natural i poder donar a conèixer la tasca del Cos.

En relació als controls efectuats i als atestats oberts per infraccions a la normativa, destaca una xifra general similar a la registrada en anys anteriors, el que apunta un seguiment més exhaustiu per part de la ciutadania de les normatives relacionades amb les competències del Cos, segons valoren els Banders. D'aquesta manera, i per la pesca, el nombre de controls efectuats s'incrementa respecte a l'any anterior fins a arribar als 750 i, fruit d'aquest increment, també es veuen augmentats els atestats fins a arribar als 17. Gran part de l'increment d'atestats és degut als controls als acotats intensius de pesca. De la totalitat dels atestats, el 70% s'ha acollit a la reducció per conformitat de la sanció, és a dir, que s'ha reduït l'import de la sanció perquè ha estat acceptada per l'infractor sense haver d'iniciar un procés d'al·legacions.

Pel que fa als controls de caça s'han incrementat fins a 1.086, a causa també de l'augment de les peces permeses en diferents plans de caça (isard, mufló i cabirol), i espècies de caça regulables (porc senglar). Tot i l'increment, el nombre d'atestats baixa de forma significativa fins als nou, menys de la meitat dels registrats l'any passat. Des del Cos valoren que la reducció dels atestats es deu a una millor gestió sobre les infraccions per no retornar les anelles en el període establert, fet que s'ha pogut corregir arran d'una major comunicació amb la Federació Andorrana de Caça i Pesca (Facip) per prevenir possibles infraccions.

Gossos perillosos / En el cas dels atestats per infraccions per a la tinença de gossos perillosos, la memòria anual apunta a una sensible disminució respecte a l'any passat fins als 38 atestats oberts el 2023. La reducció es deu a la informació i divulgació que s'ha fet de la normativa als propietaris d'aquests animals. Cal destacar, a més, que la majoria de les infraccions no són per la nova normativa, sinó que estan vinculades amb no portar el morrió degudament posat i anar deslligat. Dels 38 atestats per infraccions, 25 (65%) s'han acollit a la reducció per conformitat (35% el 2021 i 50% el 2022).

Així mateix, i pel que fa al control dels vehicles motoritzats al medi natural, s'han realitzat vuit atestats, amb un total de 76 vigilàncies per a la prevenció d'infraccions sobre la normativa. Quant als atestats per infraccions al reglament regulador de les enceses de foc, aquest 2023 han disminuït respecte de l'any passat amb un total de 10 denúncies respecte de les 14 de l'any anterior, fet que demostra la important tasca de divulgació per l'alt risc d'incendis.

Finalment, pel que fa al seguiment de la tasca del Cos a les xarxes socials en destaca l'increment mitjà del 12% dels seguidors. Aquest espai permet la divulgació de les funcions i activitats del Cos, i els usos correctes per la conservació i protecció del patrimoni natural.