Andorra participa en un projecte transfronterer per afavorir la mobilitat dels joves

Amb aquest projecte, Andorra busca millorar la cooperació transfronterera amb els països i els territoris veïns, amb la finalitat d'establir mecanismes per facilitar l'accés a tots els joves residents en aquestes experiències de mobilitat. Durant l'acte de presentació celebrat a Tolosa aquesta setmana, el cap de l'àrea de Promoció de la Joventut i el Voluntariat, Joaquim Pujol, ha destacat que "la mobilitat dels joves representa un element essencial en la construcció del seu projecte de vida", ja que contribueix en l'aprenentatge de "noves llengües i cultures, desenvolupar noves competències i viure experiències en altres països".

Andorra se suma al projecte transpirinenc que té com a objectiu afavorir la mobilitat dels joves a les zones frontereres i que s'emmarca en el programa europeu Poctefa. El projecte, sota el nom 'Trampoline 2', es desenvoluparà entre el 2024 i 2027 i inclou la creació d'una xarxa de tècnics i orientadors de joventut amb diversos territoris pirinencs (Occitània, Nova Aquitània i Catalunya), i permetrà disposar de professionals capaços d'acompanyar i guiar els joves durant tot el procés de mobilitat i recerca de treball.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació