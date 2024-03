L'exposició pública del POUP d'Ordino es tanca amb 220 al·legacions

L’exposició del pla d’ordenació urbanística parroquial d'Ordino es va tancar aquest dimecres, després de posar-se en coneixement públic durant tres mesos, des del 7 de desembre, a la sala la Buna d’Ordino. En aquest període, obert també a les al·legacions, s’han rebut un total de 220 entrades, que ara s’hauran d’analitzar. L’equip redactor i jurídic començarà a fer les revisions de forma immediata, per estudiar les diferents casuístiques, algunes d’interès col·lectiu, i la gran majoria provinents de casos particulars.

"El nombre d’al·legacions elevat mostra l’interès dels ciutadans, i com ja vam avançar això comportarà una revisió i segurament la modificació del text. La nostra obligació és donar resposta a totes aquestes inquietuds. Una feina que farem amb tota la cura i el rigor que requereix", ha valorat la cònsol major, Maria del Mar Coma, després de tancar l’exposició i valorar la xifra de comentaris rebuts.

Pel que fa a les dades actualitzades de l’exposició feta, s’han atès 196 visites concertades de forma prèvia. El dia 9 de febrer es va organitzar una jornada consultiva per pobles, on es van atendre 126 veïns. A diferència dels pobles de la Cortinada, reunió que es va haver de traslladar al divendres següent, Llorts i el Serrat, on els veïns de la parròquia van establir un debat obert i participatiu, a la reunió d’Ordino, van assistir perfils més tècnics amb consultes més concretes.

Tant l’exposició com la jornada consultiva, organitzades pel Comú, s’ha dirigit a tota la ciutadania, que ha estat informada per tots els canals de comunicació que disposa la corporació, tal com destaquen. Tanmateix, la major part de consultes les han fet propietaris amb terrenys afectats pel canvi de classificació i qualificació del sòl, que planteja el canvi d’urbanitzable a no urbanitzable. Des del Comú, es vol mostrar "la màxima transparència i col·laboració" per donar resposta a les diferents casuístiques i trobar el consens en tots els casos que la legalitat permeti.