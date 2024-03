El Mundial de BTT, al punt de mira de la FAC

La Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) ha presentat avui l'equip per a la temporada d'enguany, que marca el Mundial de BTT com la cita més important, i amb la vista posada als Jocs dels Petits Estats. Així doncs, el certamen que acollirà Pal Arinsal serà el més important, i per fer la posada a punt, la FAC participarà a la Copa de França i la Copa Catalana Internacional. En total, el grup està format per 14 ciclistes, i la novetat d'enguany és que no hi haurà representació a enduro, fent l'aposta pel gravel.

Cal destacar que en la categoria cadet de BTT participaran Arnau Postigo i Roger Delgado; en sub23 estaran Nuno Gomez i Roger Turné; i en la categoria elit es comptarà amb la presència de Xavier Jové, Kilian Folguera, Oriol Pi i Jéssica Cruz. Pel que fa al DH, només hi haurà representació en la categoria elit amb Àlex Isca i Arnau Graslaub. En ruta, però, pujaran a la bicicleta Gerard Mora (cat. júnior), Adrià Regada (cat. sub23), Enzo Fuentes (cat. sub23) i Oscar Cabanas (cat. elit). Finalment, la secció gravel la formaran corredors d'altres disciplines els quals doblaran sempre que puguin. D'aquesta manera, els integrants seran Xavier Jové, Kilian Folguera i Oscar Cabanas.