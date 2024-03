Vicky Jiménez acaba amb la primera cap de sèrie i ja es col·loca a quarts

Continua el camí de Vicky Jiménez Kasintseva al ITF W35 de Santo Domingo (República Dominicana). Aquest dimecres va derrotar per 6-1; 5-7 i 3-6 a l'estatunidenca Victoria Flores. Ara, ha acabat amb la primera cap de sèrie, l'argentina Solana Sierra en un 0-6 i 2-6.

La tricolor no ha donat treva en el primer set, el qual ha tancat amb un contundent 0-6 després de diversos punts de 'break' i dos jocs en blanc. El partit semblava difícil, però l'argentina no ha pogut fer res en la segona mànega per igualar l'eliminatòria en guanyar el primer punt als 10 jocs. Tot i trencar-li el servei a Jiménez Kasintseva al 5-1, l'andorrana no ha deixat passar l'oportunitat de tornar-li la jugada i a més, tancar el matx.

Així doncs, la jove de 18 anys ja es col·loca als quarts de final del torneig i s'enfrontarà aquest divendres a la xinesa Gao Xinyu (270 al rànquing WTA), informa l'ANA.