Detingut per una estafa amb criptomonedes

La Policia va detenir dimecres al matí un home de 37 anys a qui li constava una ordre de detenció de la Batllia com a presumpte autor de delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic per una suposada activitat bancària o financera illegal, administració deslleial, apropiació indeguda i estafa amb un perjudici superior a 600 euros.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació