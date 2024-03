Un últim gegant tanca la FESA Cup a la pista Avet

Avui la pista Avet de Soldeu ha acollit el segon gegant de la FESA Cup, amb el qual s'ha tancat aquesta competició internacional a Andorra. Hans Breitfuss i Etna Pou han estat els millors andorrans, 16è i 17a, respectivament. Pol Carreras, responsable tècnic de l’EEBE, ha fet un balanç positiu de l’experiència: «És la prova de més nivell que podem trobar en el calendari».

En categoria femenina la victòria ha estat per a l’alemanya Luisa Illig, amb les nord-americanes Katie Rowekamp i Logan Grosdidier segona i tercera, respectivament. La millor andorrana ha estat Etna Pou, 17a, mentre que Ainhoa Piccino ha finalitzat 27a. No ha finalitzat la segona mànega Isabella Pérez.

En categoria masculina el triomf ha estat per a l’alemany Leonhard Wustmann, mentre que l'han acompanyat al podi el nord-americà Caiyu Demaggio, segon, i l’italià Paolo Cazzaniga, tercer. Hans Breitfuss ha estat el millor andorrà en la 16a posició, mentre que Àlex Comellas ha acabat 26è i Jordi Rogel 30è. Jan de Visa i Marcel Pérez no han finalitzat la segona mànega, mentre que en la primera ha quedat fora Max Black.

Continua la competició a casa: ara quatre curses FIS / La competició continua al Principat amb la celebració de quatre dies més de curses i en concret a la pista Avet de Soldeu. Primer, dos gegants FIS, i a continuació altres dos eslàloms FIS. Demà i dissabte la pista Avet tornarà a viure carreres de gegant, però en aquesta ocasió de categoria FIS. Després d’aquests primers dies de gegant, diumenge i dilluns seran dies destinats a l’eslàlom. També aquestes carreres seran de categoria FIS.

Dos gegants FIS per a Jordina Caminal i Clàudia Garcia / Avui s'han pogut disputar finalment a Pozza di Fassa les curses que estaven programades per ahir i avui. Després de la suspensió, dues carreres de gegant han tingut per davant les esquiadores andorranes Jordina Caminal i Clàudia Garcia.

A la primera cursa, a primera hora del matí, la victòria ha estat per a la francesa Camille Cerutti amb 1.41.46. Caminal i Garcia no han completat la primera mànega. Caminal marcava el 17è lloc al primer sector (+0.86) i el 4rt al segon (+0.27), però no aconseguia continuar. Garcia, per la seva part, era el 10è temps al primer sector (+0.60) i l’11è al segon (+0.70), però tampoc finalitzava la mànega. A la segona cursa, la victòria ha estat per a la italiana Camille Vanni, amb 1.44.85. Caminal, que a la primera mànega finalitzava 8a amb +0.76, a la segona no aconseguia completar la mànega i quedava fora. Garcia, per la seva part, no ha completat la primera mànega.