Les associacions feministes lluiten per la igualtat en motiu del 8-M

El Dia Internacional de la Dona se celebra avui, 8 de març, amb l’objectiu de continuar lluitant per la igualtat entre homes i dones i l’empoderament femení. I és que va ser l’any 1975 quan Nacions Unides va promulgar el dia, tot i que se celebra des de molt abans. El lema que l’ONU té per aquest any és ‘Per un món digital inclusiu: Innovació i Tecnologia’. En aquest sentit, la secretària de l’associació Acció Feminista, Eli Royuela, va voler remarcar que, tot i que la tecnologia i el món digital pot ajudar al fet que la societat avanci cap a un futur igualitari, aquesta pot ser una arma de doble fil: «La societat explota a les dones, i per això, si mirem l’explotació sexual, la intel·ligència artificial fa exactament el mateix», explica Royuela remarcant casos on la IA ha fet una foto d’alguna dona nua que no és real, tot i que hi hagi moltes eines que ajuden a fer una societat més igualitària».

Royuela també va posar el punt en el tema de l’avortament: «tots els passos que es facin en relació a la despenalització de l’avortament a qualsevol lloc del món incidiran positivament a Andorra», i remarca que el fet que s’hagi donat aquesta setmana a França pot «donar esperança al Principat», tot i tenir problemes institucionals amb el Copríncep episcopal. Per això Royuela remarca que «s’ha de buscar una solució, no pot ser que els Coprínceps o les seves funcions treguin les llibertats del poble andorrà».

D’altra banda, Royuela va posar èmfasi en un dels temes més mediàtics que hi ha hagut entorn del feminisme d’aquests últims anys, el cas de la presidenta de l’associació feminista Stop Violències, Vanessa Mendoza, que va quedar absolta el passat gener. Així, l’activista va argumentar que «el fet de judicialitzar opinions que donen activistes socials en centres internacionals és molt greu», i va afegir que «ella va ser la que va patir aquest fet, però totes les que som activistes socials ens posàvem les mans al cap davant aquest fet». A més, Royuela va voler finalitzar explicant que «ens alegrem molt que aquest tema s’hagi solucionat així».

Cal recordar que l’associació ha organitzat per a aquesta tarda una manifestació, a les 19.30 hores a la Plaça dels Coprínceps. Acció Feminista, doncs, convoca a tothom a manifestar-se per la igualtat de gènere: volem fer efectiva la presència feminista des d’un punt de vista de la societat al carrer, va explicar Royuela, que explica que a la manifestació es tocaran diferents àmbits com pot ser la desigualtat en temes d’habitatge, que és un dels principals temes d’interès general al país, i l’educació sexual i la relació amb la pornografia, entre d’altres. «Hem d’estar lluitant a peu de carrer per aconseguir la igualtat».

Violència de Gènere/ El Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere ha atès un total de 301 dones durant el 2023. Així, aquest any hi ha hagut 147 casos nous, 81 de seguiment, 73 retorns, és a dir, casos que es van tancar però que s’han tornat a obrir).

Taules Rodones/ Durant tot el dia d'avui el Consell General ha programat diverses taules rodones en el marc del Dia Internacional de la Dona. Per exemple, a les 12.30 hores hi ha una taula anomenada Dones i Política d'Andorra i a les 17.30 hores La participació de les dones en igualtat de condicions i d’oportunitats en la societat andorrana.