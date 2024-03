La nova Llei de l'aigua no arribarà fins al primer semestre del 2026

En la sessió del Consell General d'avui, en què els diferents grups parlamentaris han entrat una sèrie de preguntes a Govern, el conseller general Jordi Casadevall s'ha interessat per l'actual gestió dels recursos hídrics. "La manca de neu, la disminució de precipitacions o les altes temperatures durant els mesos d'estiu ens obliguen a prendre mesures de prevenció", ha afirmat Casadevall. El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, s'ha mostrat d'acord amb aquestes paraules, apuntant que l'Executiu "ja ha començat a posar fil a l'agulla" en la futura Llei de l'aigua, la qual es contempla tenir-la enllestida en el primer semestre del 2026.

"El primer que hem fet ha sigut fer un encàrrec d'un estudi jurídic per analitzar el marc competencial de l'aigua i per treballar amb conceptes", ha indicat Casal, destacant que s'està treballant "amb un equip multidisciplinar, el qual serà l'encarregat de redactar la llei". A més, segons sembla, la intenció de Govern és tenir enllestida aquesta primera part entre finals de març o principis d'abril, aproximadament.

Així doncs, els treballs que s'emmarquen dins de la Llei esmentada passen per una modernització del text actual, el qual data del 1985 i es queda una mica obsolet en data d'avui. "Al voltant de l'estiu tindrem un índex de la futura llei i començarem a consensuar quins són els grans temes, amb el màxim d'actors implicats possibles", així com estacions d'esquí, agricultors o ramaders. Pel que fa als temes que s'inclouran dins de la nova llei, es trobarà tot allò referent a la protecció de les aigües, l'agència competent en matèria de l'aigua o el fet de declarar aquesta com un bé públic.

Per altra banda, i qüestionat per una possible situació de sequera actual al país, el titular de la cartera de Medi Ambient ha assegurat que no ens trobem en una situació de sequera tan greu com altres donades en anys anteriors. A més, ha recordat que el 8 de febrer va tenir lloc una presentació d'indicadors al voltant dels recursos, els quals mostraven la disponibilitat amb la qual es compta a dia d'avui. Amb les dades obtingudes, la intenció és fer un butlletí mensual per traslladar-ho a la ciutadania, amb l'objectiu de "sensibilitzar i ser els més transparents possibles envers aquesta situació". Tanmateix, i de cara a aconseguir la resta de dades necessàries, la intenció per part de l'Executiu és fer una reunió amb el conjunt de comuns "per prendre decisions futures i anticipar-nos a possibles fenòmens", així com "tindre un diagnòstic real de cada Comú i les dades de reserva i eficiència".