Ferran Costa retira els càrrecs contra Carine Montaner

Ferran Costa ha retirat els càrrecs i la demanda civil que va interposar a Carine Montaner. Així ho ha fet saber aquesta nit mitjançant un comunicat, en el qual indica que "la mediació del síndic general m’ha empès a prendre la decisió ja que no tinc cap intenció de percebre res de la Sra. Montaner". Així mateix, comenta que va recórrer a la justícia "com a palanca disponible per a qualsevol ciutadà quan veu vulnerats els seus drets" i que ara ja es dona per "satisfet" amb la qualificació provisional del Fiscal General, qui esmenta que "veu indicis de delicte" en l'actuació de l'actual líder d'Andorra Endavant.

D'altra banda, Costa també assenyala en l'escrit que vistes les declaracions que ha fet Montaner al llarg dels darrers quatre anys, "no tinc cap interès a servir d’excusa per alimentar aquest circ mediàtic ple de malvolença, del qual alguns n’obtenen tants rèdits espuris", tot assegurant que sota el seu punt de vista la demanda servia "per objectivar el greuge ha infringit en la meva persona".

En afegit, ha volgut recalcar que, "a diferència del que s'ha volgut fer entendre", només els cinc presidents dels grups parlamentaris van decidir de manera unànime fer transparents i publicar tots els salaris. "Aquesta mesura, a parer meu, havia de servir per evidenciar que eren tots els consellers generals a ple temps (nou en total, Sra. Montaner inclosa) els qui cobràvem una partida addicional, segons el previst al reglament del Consell General", ha finalitzat.

EL PERIÒDIC ha pogut parlar posteriorment amb Carine Montaner, qui ha explicat que considera que és una decisió encertada i una bona notícia per la imatge del país, i ha afegit que "aquest assumpte ha arribat massa lluny", destacant que "jo no soc la seva enemiga" i que el que ella va voler fer era "rescatar-lo" i no "enfonsar-lo". "Si el Sr. Costa s'hagués llegit el 15 de juny del 2020 la meva entrevista d'el Periòdic hauria vist que la meva voluntat no era anar contra ell en absolut", ha explicat la política, asseverant que "no vaig anar a enfonsar ningú sinó que vaig celebrar la transparència del grup Liberal". En darrer lloc, la líder d'Andorra Endavant ha indicat que, però, "cal saber que la causa continua i està entre les mans del fiscal, que ha fet unes conclusions molt dures (cal recordar que eren dos anys de presó condicional i dos d'inhabilitació, a més d'una indemnització) i caldrà veure què passa perquè el tema portarà cua".