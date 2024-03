El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), amb motiu del Dia Internacional de les Dones ha organitzat una jornada sota el paraigua de la "Salut mental i la dona: una perspectiva de gènere de les cures". Aquesta iniciativa va ser una proposta de la responsable d'infermeria del Servei de Salut Mental del SAAS, Mariana Camacho, amb la voluntat de visualitzar tota la vessant de la salut mental des de la perspectiva de la dona. Per aquest motiu, van decidir que pel 8M farien tota una sèrie de ponències de dones professionals en el món de la salut mental i també enfocat des de diferents visions, ja que hi participaran tant professionals d'infermeria veteranes, com novelles.



Durant l'acte d'obertura de la jornada, la directora d'Infermeria, Laura Bernada, ha posat èmfasi en la relació que existeix entre la salut mental i el fet de ser dona. Assegura que aquest tema és especialment delicat, ja que "les dones amb algun tema relacionat amb la salut mental pateixen un doble estigma, per un costat per la condició de ser dones i per l'altre per la vulnerabilitat que sempre ha anat lligada al nostre gènere". En aquest sentit, Bernada, ha detallat que li sorprèn molt que quan una persona és diagnosticada d'un síndrome depressiu, a la dona se la tendeix a banalitzar, animant-la i dient que això no és res i que s'ha de continuar endavant, però que en el cas dels homes s'intenta buscar la justificació de per què haurà passat.



Un altre dels punts que ha tractat la directora d'Infermeria durant el seu discurs i un dels temes que marcarà la jornada d'avui, és la depressió postpart. Bernada, ha volgut posar en relleu que entre un 10 i un 15% de dones després de donar llum pateixen una depressió postpart, i que és una cosa contra la qual no es pot lluitar. Això sí, també ha apuntat que l'estigmatització que hi ha al voltant d'aquest tema, és a causa del desconeixement, i es veuria disminuïda enormement si hi hagués molta més formació i informació al respecte: "Saber que això pot ser normal, treu una càrrega a la persona".



La directora d'Infermeria del SAAS, també ha recordat que fins fa dos segles "a les dones se'ns diagnosticava histèria pel fet de viure situacions puntuals, per tenir ansietat o malestar, i abans d'això ens cremaven en fogueres titllades de bruixes, aquestes situacions terribles només s'aplicaven a les dones". També ha fet incís en què les situacions actuals de micromasclisme, són les que ens han d'encoratjar a seguir insistint dia a dia en la necessitat de donar la volta a aquesta perspectiva de gènere i molt particularment en la salut mental.



D'altra banda, ha exposat que l'Organització Mundial de la Salut (OMS), reconeix que la depressió continua ocupant la principal posició entre els trastorns mentals, i és dues vegades més freqüent en dones, que en homes. En relació amb aquesta dada, també s'apunta en diferents fonts que la temptativa de suïcidi es veu més en el gènere femení que en el masculí. També indica que entre el 10 i el 15% de les embarassades i les dones que acaben de donar llum, entren en una depressió. Bernada ha detallat que aquest és el cas dels països industrialitzats, perquè en països que es troben en desenvolupament, la xifra s'eleva fins a un 40%: "Són dades molt significatives i molt preocupants, perquè reflecteixen la realitat per nosaltres les dones. No només hem de fer front al que hi ha arrelat a la nostra societat pel fet de ser dones, sinó que això ens fa més vulnerables a partir d'un problema de salut mental que pot generar amb una múltiple discriminació en l'àmbit social i comunitari pel fet de ser dona i per l'estigma de patir una malaltia mental".



L'informe elaborat per l'OMS el juny del 2022 indica que les diferencies de gènere entre les taxes de depressió s'estan reduint en els països en els quals els rols femenins i masculins estan sent cada vegada més igualitaris, i per aquest motiu la directora d'Infermeria recalca que "la igualtat no és només una qüestió fonamental dels éssers humans, com a persones, sinó que és essencial com a mesura preventiva en matèria de salut mental per a les dones".