La neu obliga a activar la fase groga

El COEX està treballant amb 15 màquines llevaneus a totes les cotes "per mantenir la nostra xarxa viària practicable amb la col·laboració dels comuns a les zones urbanes". El Cos de Policia recorda l'obligatorietat de dur equipaments a les parròquies altes.

Per El Periòdic

