Stop Violències no acudirà a la manifestació del 8-M

L'associació Stop Violències no acudirà aquesta tarda a la manifestació feminista del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Així ho van comunicar ahir en les seves xarxes socials: "Tot i ser les primeres a convocar i sortir als carrers a la història del feminisme d’Andorra, no sortirem més un 8M fins que siguem moltes més en valorar la lluita feminista i de classe", anunciaven, argumentant que "el 8M és el dia de la dona treballadora", i ara "El 8M està segrestat per la classe benestant d’Andorra".

Des de l'associació asseguren que no "ens sumem a l'aprofitament per part de la burgesia dels moviments feministes i el seu intent de trencar la unitat de lluita" argumentant que "no hi ha sortida a la violència masclista sense la lluita obrera".