El partit decisiu i les dues cares de la moneda

El MoraBanc Andorra, ja encarant el tram final de la temporada, visitarà diumenge un rival que difereix molt del que va venir a la Bombonera el cap de setmana passat. I és que a les 17.00 hores es veuran les cares contra el Zunder Palància, conjunt que va acompanyar el curs passat als andorrans en l'ascens i que enguany són els darrers classificats de l'ACB. És per això que el matx serà decisiu pels dos conjunts.

Per una banda, els de Natxo Lezkano els aniria bé el triomf per continuar mantenint la diferència de dues victòries amb els seus perseguidors i, per què no, per recuperar sensacions després de la desfeta contra el Reial Madrid. Per l'altra part, els castellanolleonesos es troben a dos triomfs de la salvació, i els tricolor són un rival assumible per a ells si volen mantenir la categoria. «Jugant a casa i contra nosaltres per a ells pot ser quasi una final. També hem d'estar preparats per això, jugar contra un rival que es juga molt», ha esmentat l'entrenador dels andorrans aquest matí en roda de premsa.

Cal destacar que el Zunder Palència és un equip totalment renovat respecte al de la primera volta, ja que ha canviat d'entrenador i alguns jugadors «que han donat un aire nou a l'equip», ha indicat Lezkano abans d'afegir que «no té res a veure el Zunder que estem veient en aquests darrers partits amb el que diu la classificació». La clau per a fer-los front passa «per centrar-nos en el conjunt que són ara i recordant que és un duel que requereix una dosi de concentració molt alta», ha completat el basc. En aquest sentit, Felipe dos Anjos ha comentat que són coneixedors de la dificultat de jugar al Municipal de Palència «perquè et posen molta pressió».

Cal destacar que els de Luis Guil venen de perdre contra el València, però a la seva pista no cauen des de finals de gener, quan ho van fer contra el Baxi Manresa per un ajustat 88-95. Ara bé, els tricolor estan mostrant una bona versió lluny del Principat: «S'ha de repetir tant sí com no, cal continuar amb aquesta nova versió i anar a sempre a millor per poder finalitzar aquesta fase final amb les millors sensacions possibles i poder treure el màxim de victòries», ha assenyalat dos Anjos.

Els andorrans viatjaran, ara per ara, sense Juan Rubio, qui va disputar 10 minuts contra el Reial Madrid tenint una petita sobrecàrrega a l'abductor. També ho faran sense Chris Czerapowicz, que ahir va rescindir contracte amb el club i del qual Lezkano no s'ha volgut oblidar: «Aquí ha deixat un molt bon record i desitgem que li passi el millor».

En darrer lloc, i demanat per la base femenina, el tècnic del MoraBanc Andorra ha comentat que tot i que es treballa la base «encara queda camí per fer». «Estem encantats del fet que com més noies hi hagi, més projecció hi haurà. I que més enllà del bàsquet professional, es vegi més bàsquet amateur, tant de dones com d'homes», ha finalitzat.