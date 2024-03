El Govern no es planteja restriccions en el consum d'aigua

La situació que es viu en molts territoris a causa de l'escassetat d'un recurs limitat com és l'aigua, ha portat moltes administracions a posar l'atenció i focalització de la feina en aquest àmbit. Per aquest mateix motiu, la seu administrativa de Govern ha acollit aquest matí una reunió entre Govern i representants dels set comuns per tal de "crear un grup de treball dedicat a estudiar les diferents situacions existents envers aquest recurs al país, així com estudiar les solucions de cara al futur", ha afirmat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, i portaveu del Govern, Guillem Casal, en declaracions posteriors als mitjans. A més, el missatge que l'Executiu vol fer arribar als ciutadans, i que ha expressat Casal, és que "de moment no s'està pensant a fer restriccions del consum d'aigua, volem que la població estigui tranquil·la en aquest sentit", ja que "no ens hem reunit per fer possibles restriccions i amb això també vull difondre un missatge de tranquil·litat. Amb la situació que tenim a dia d'avui, 8 de març, no cal fer restriccions d'aigua", ha manifestat el ministre. D'altra banda, Casal ha explicat que els resultats d'un informe, fet fa un mes, van mostrar "menys disponibilitat d'aquest recurs, però això no vol dir que tingui una correlació directa amb la situació de disponibilitat d'aigua de boca". Tanmateix, el titular de la cartera de Medi Ambient ha argumentat que el grup de treball reunit ha treballat "de cara a futur" i centrats en dos punts importants: la disponibilitat d'aigua de boca, així com treballar per la nova Llei de l'aigua. Paral·lelament, el grup treballa en una campanya conjunta de sensibilització entre "comuns i Govern al voltant de l'aigua". Així, la metodologia de treball per analitzar futurs escenaris d'escassetat serà la de recaptar dades i informació, trobar solucions en cas d'un escenari de dificultat i establir mètodes de feina per fer front a les situacions, aquestes últimes es coneixeran com a accions proposades des del grup de treball.

Pel que fa a les dificultats trobades fins al moment, Casal ha apuntat que són casos molt diferents els que viu cadascuna de les parròquies, per aquesta mateixa raó s'ha de treballar en conjunt, perquè "hi ha parròquies que gestionen l'aigua directament als comuns, altres que tenen societats concessionàries o que tenen societats veïnals, i això representaria una dificultat logística, a més d'una dificultat econòmica perquè les inversions al voltant de l'aigua costen molts diners".



Altrament, un dels factors que Casal ha remarcat és la voluntat d'alguns comuns de fer una interconnexió de xarxes entre comuns: "Hi ha la voluntat d'alguns comuns d'analitzar situacions d'interconnexió de xarxa amb la finalitat de ser solidaris els uns amb els altres, així com preveure escenaris de dificultat". Una qüestió en la qual també ha incidit el cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, ja que "la setmana que ve signarem un acord amb el Comú d'Escaldes-Engordany i amb els tècnics per veure la viabilitat de fer aquesta interconnexió, i amb el Comú de Sant Julià de Lòria avui ha sortit el tema també".

Finalment, un cop es tinguin les anàlisis fetes, "el grup de treball donarà a conèixer les accions que es poden fer com una idea global al país", va apuntar Casal.