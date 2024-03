Ensenyat celebra que Costa i Montaner hagin arribat a "un punt d'entesa i equilibri"

El síndic general, Carles Ensenyat, ha celebrat que finalment Ferran Costa i la presidenta del grup parlamentari d'Andorra Endavant, Carine Montaner, hagin arribat a "un punt d'entesa i equilibri" després que el primer hagi retirat la querella que tenia interposada contra la parlamentària per revelació de secrets. Segons feia públic Costa aquest dijous al vespre en un comunicat, la mediació del síndic en el cas ha estat un dels factors que ha contribuït a retirar la demanda. Precisament, Ensenyat ha posat en relleu aquest divendres que aquest és un dels rols del síndic i ha assegurat que ho ha fet "molt content per l'amistat que m'uneix amb Montaner i Costa".

Malgrat que no ha volgut entrar a valorar les conclusions de la fiscalia, Ensenyat ha reiterat que "estic content per les dues parts i m'alegro que Costa hagi decidit voluntàriament, i en base a les consideracions fetes públiques ahir, treure la querella contra Montaner". De la mateixa manera, i segons informa l'ANA, també s'ha mostrat satisfet pel fet que la presidenta d'Andorra Endavant "tingui una querella menys".

Pel que fa a la tasca de mediació, el síndic ha exposat que va ser demanada per les dues parts i que va sorgir fruit de "converses amb els uns i els altres" i després de veure "que hi havia la possibilitat de trobar un punt d'entesa que al final s'ha trobat i és una bona cosa". Tot i això, ha assenyalat que el primer gest en aquest sentit el va tenir Costa, que abans de la resolució de la fiscalia "ja estava proper a treure la querella perquè no volia demanar-li res a canvi", en referència a una possible compensació econòmica.

Amb tot, Ensenyat ha apuntat que abans que la seva figura entrés en escena, "les dues parts ja havien arribat gairebé a un acord fa fos anys". Per tant, "sempre crec que les dues parts han buscat una manera de rebaixar la tensió i al final s'ha aconseguit", ha conclòs.