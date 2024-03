Cachafeiro comença la candidatura als títols del curs

Tony Cachafeiro arrencarà aquest cap de setmana el Campionat de Kàrting de la Comunitat Valenciana (CKCV) al circuit de Motorland, amb raó de la primera ronda de les quatre del certamen regional aquest 2024. En el seu darrer any a la categoria Mini, l'andorrà ve de tenir una pretemporada immillorable després d'alçar els títols internacionals de la LeCont Trophy al desembre i la Hivern Kàrting al gener, motiu pel qual s'ha convertit en un dels favorits de cara el CKCV.

Cal destacar que tot i ser una competició regional, al CKCV hi ha més de 100 inscrits per aquest cap de setmana, i tots els rivals del jove pilot al Campionat d'Espanya també estaran presents. Tot i això, Cachafeiro, que ve d'estrenar els nous colors blancs i grocs amb el xassís de Kart Republic amb l'MCD Racing, està molt motivat abans d'afrontar aquest nou repte.

«Hem tingut una gran preparació pel 2024, em sento millor que mai i estic pilotant millor que mai, així que juntament amb el meu equip som optimistes amb la nova temporada, i no hi ha millor manera de començar que amb el campionat valencià i el seu alt nivell», ha esmentat el pilot, afegint que s'ha d'adaptar millor al nou xassís, tot i que «les primeres sensacions han sigut bones i, tot i estar en procés d'aprenentatge, estic segur que podrem lluitar per tot aquest cap de setmana».

Avui ha fet els tests oberts, mentre que demà serà el dia dels entrenaments lliures deixant pel diumenge les classificacions i les dues carreres, que per aquesta primera ronda del CKCV puntuen per igual.