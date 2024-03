Quatre andorranes participen al Queens’ Chess Festival

Les partides es jugaran a través de la plataforma Tornelo i totes les participants hauran de connectar la càmera web i el so ambient via videoconferència amb l’aplicació ZOOM.

Les 25 classificades a les qualificacions de cada continent passaran a disputar la semifinal del món, el 24 de març, i d’aquestes només les vuit primeres formaran part de la jornada final, prevista per al 30 de març. La guanyadora del Queens’ Chess Festival estarà convidada durant tres nits, amb totes les despeses pagades per a ella i un/a acompanyant, a la 45a Olimpíada d’escacs, que se celebrarà el setembre de 2024 a Budapest (Hongria).

Henderson, les germanes Muratet i de la Riva representaran a Andorra a la qualificació europea, que compta amb unes 120 participants i que es jugarà a les 14.00 hores a un ritme de tres minuts més dos segons d’increment per jugada.

Quatre jugadores del GEVA-CEA, Andrea Henderson (Mestre FIDE femenina 1966 FIDE), Júlia Muratet (1842 FIDE), Alexandra Muratet (1792 FIDE) i Ariadna de la Riva (1763 FIDE) participaran aquest diumenge al Queens’ Chess Festival, un torneig en línia organitzat per la Comissió de la dona de la Federació Internacional d’escacs i que reunirà més de 1.000 participants d’arreu del món.

