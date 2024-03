Ordino Arcalís obrirà fins al 14 d'abril

Per la seva part, tant Grandvalira com Pal Arinsal, que actualment es troben en molt bones condicions també, mantenen la previsió de cloure la temporada el 7 d’abril. Cal recordar que l’àrea esquiable disponible aquests dies entre les tres estacions de Grandvalira Resorts és de 270 quilòmetres, dels quals 180 són a Grandvalira, 63 a Pal Arinsal (el 100% de pistes) i 30 a Ordino Arcalís. Així mateix, Grandvalira compta amb gruixos de neu de fins a 140 centímetres i Pal Arinsal de fins a 115.

D’altra banda, l’estació també mantindrà oberts fins al 14 d’abril tots els serveis, com els punts de restauració de la Coma, Planells, l’Hortell i la Portella del Mig, així com el lloguer de material i l’escola d’esquí i 'snowboard'.

Ordino Arcalís ha confirmat que ampliarà la temporada d’hivern 2023-2024 fins al 14 d’abril. Els gruixos de neu acumulats a l’estació, gràcies a les darreres nevades abundants, asseguren unes bones condicions més enllà del 7 d’abril, la data de tancament inicialment prevista, i per tant permeten allargar el final de la temporada al domini ordinenc. Actualment, Arcalís disposa de gruixos de fins a 170 centímetres de neu pols acumulada, que podran seguir creixent amb les noves precipitacions anunciades per als pròxims dies, i disposa del 96% de les pistes obertes, que es convertiran en el 100% amb l’obertura el cap de setmana de la pista Freixans.

Per El Periòdic

