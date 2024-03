Àlex Rius, al top10 al primer gegant FIS de Soldeu

Així mateix, l’EEBE U19 ha tingut molta presència també. Pirmin Estruga ha acabat 25è amb el dorsal 79, mentre que Martí Llort (82) ha estat 30è, Salvador Cornella (78) ha finalitzat 33è i Nico Daban (88) ha estat 38è. A la segona mànega no han acabat Maià Font, que era 30è a la primera, Maià Font, que havia estat 56è a la primera, Marc Fernández, que era 57è, i Antoni Bea. A la primera mànega no han acabat Eric Ebri i Pere Cornella, a més dels andorrans Jan Torres, Marc Delgado i Cerni Gil.

En categoria femenina, el podi ha estat per a les franceses Axelle Chevrier, primera, Cloe Merloz, segona, i Louison Accambray, tercera. L’andorrana Emma Ledesma ha acabat 25a, quan sortia amb el dorsal 51.

Per El Periòdic

