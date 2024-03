La diferència salarial entre homes i dones ascendeix a 4.600 euros anuals

En el marc del programa del Dia Internacional de la Dona celebrat aquest divendres, el síndic general, Carles Ensenyat, ha posat de manifestat la desigualtat que existeix en tots els àmbits, posant especial èmfasi en la diferència salarial entre homes i dones: una variació d'uns 4.600 euros anuals. A més, també ha destacat les penalitzacions envers les dones pel desig de ser mare en l'àmbit empresarial del país, tot i que el treball dut a terme aquests anys ha permès "assolir avenços, els quals no volen dir que les dones hagin de treballar més que els homes per obtenir els mateixos drets".

La jornada del 8M organitzada pel Consell General s'ha dividit en dues taules rodones, en les quals s'han discutit els avenços i la paritat de la societat andorrana. La primera s'ha engegat aquest matí i ha estat formada per les conselleres o exconselleres generals Mariona González, Maria Reig, Núria Segués, i Roser Suñé, la primera dona síndica. La taula rodona ha estat moderada per Ester Pons i han conversat sobre la figura femenina en el món polític i la història dels avenços en la paritat. Pel que fa a la segona taula, s'ha abordat el paper de les dones en la societat andorrana en tots els sectors, en la qual la consellera general i presidenta de la delegació del Consell General a l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (APCE), Berna Coma, ha remarcat que l'organització de la jornada té com a finalitat "assolir una societat inclusiva i equitativa".

Per la seva banda, i segons ha informat l'ANA, la primera síndica, Roser Suñé, ha volgut posar més èmfasi en la importància de la presència femenina en l'àmbit polític nacional, la qual Andorra "ha assolit sense quotes". Tanmateix, ha puntualitzat que "encara hi ha molta feina a fer en el context cultural", ja que hi ha molts aspectes arrelats a la societat patriarcal. Igualment, la gran preocupació de Suñé recau en "la deriva que agafen alguns joves relacionats en l'extrema dreta" que consideren el feminisme com un gran enemic i que no entenen que és per "aconseguir una millor convivència" en què cadascú té el seu rol pertinent.

D'altra banda, cal destacar que el Comú d'Andorra la Vella organitzarà unes taules rodones a finals d'abril que tractaran sobre el futur dels joves, en les quals l'exsíndica aprofitarà per qüestionar als nois sobre el sentiment d'amenaça que senten "dels rols que agafen les dones" i per què ho visualitzen com "un trencament de paper". Segons Suñé, aquest sentiment ha provocat "a moltes dones recular i assumir coses que impedeixen un avançament".