Cardelús estrena la temporada amb la pluja de convidada

Xavi Cardelús ha estrenat avui la temporada del Campionat del Món de Moto2 a Qatar disputant les dues primeres sessions d'entrenaments previs a la primera cursa de l'any. Al primer contacte amb la pista, el pilot de l'equip Fantic Racing ha estat força temps a pista per acumular quilòmetres d'experiència amb els nous neumàtics d'aquesta temporada en la qual Pirelli pren el relleu de Dunlop. Al llarg de la major part de la sessió, ha estat situat al top20 i ha acabat 25è amb un temps d'1'59.958 que l'ha deixat a un segon i mig del millor registre de la sessió.

Al segon entrenament del dia només han sortit quatre pilots a pista perquè, curiosament a Qatar, ha caigut un xàfec que ha deixat molta aigua a l'asfalt i la majoria dels participants, entre ells l'andorrà i el seu equip, han decidit no arriscar.

Cardelús valora d'aquesta manera el que ha passat a la primera jornada d'entrenaments a Lusail: «La feina feta al primer entrenament del dia, amb llum natural, ha estat força positiva i, al marge de la posició, el fet de cedir només un segon i mig respecte el millor temps i la informació que hem recollit sobre el comportament dels nous Pirelli ha estat força positiu». «Després i per sorpresa, ha plogut abans de fer la segona sessió, cosa molt poc freqüent a Qatar i hem decidit no sortir perquè hi havia molta aigua a la pista, la previsió del cap de setmana és, lògicament, de sec. A més, la il·luminació artificial feia que no es veiés ben bé l'aigua que hi havia a cada punt tal com ens ha explicat el meu company d'equip Arón Canet, que ha sortit i ha tornat a entrar sense completar una volta perquè la pista no estava en bones condicions. Demà tocarà recuperar el temps mentre busquem una bona posició per a la graella», ha afegit.

La primera sessió de demà començarà a les 11.15 hores i, a les 15.45 hores es farà la Q1. Diumenge a partir de les 16.15 hores es disputarà la primera cursa de l'any, que està programada a 18 voltes.