Carola Vila posa el seu punt de mira en la pròxima temporada

Després d'un curs complicat per a Carola Vila, la fondista té el punt de mira posat en la pròxima temporada. Vila va deixar de competir al mes de gener per cansament físic i mental, i finalment, conjuntament amb el cos tècnic i la FAE, es va decidir que un descans de llarga durada era el millor camí. Passat aquest temps, l'andorrana pensa en l'inici de la pretemporada, previst pel mes de maig.

L'andorrana va competir fins a meitat de temporada, però al mes de gener es va prendre la decisió de parar. La fondista acumulava fatiga i sensacions dolentes que no li permetien avançar en la seva progressió esportiva. Així, després de diverses proves es va diagnosticar el problema com a síndrome de dèficit energètic, i es va decidir que una pausa era necessària, la qual cosa es va fer efectiva a partir del gener.

«Es tractava de molts factors junts que em van afectar, com sobre entrenament, fatiga mental, i per això vam decidir fer una aturada», ha explicat Vila, que ja ha tornat a posar-se els esquís i que té la mirada posada ara al maig, per l'inici de la preparació de pretemporada. «La meva idea és iniciar la pretemporada», ha afirmat, que en qualsevol cas vol «agrair a la Federació i a tots els espònsors el suport que m'han donat en tot moment».