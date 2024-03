Roger Puig, entre quatre i cinc setmanes de baixa, tanca la temporada

Roger Puig no tornarà a competir aquesta temporada després dels informes mèdics que han analitzat la lesió que va patir el passat dimarts mentre entrenava a Val di Fassa (Itàlia). L'andorrà haurà d'estar entre quatre i cinc setmanes de baixa en patir un esquinç i una contusió òssia al seu genoll dret. Segons el dictamen mèdic, la caiguda que Puig va patir el va deixar amb un esquinç de grau 1-2 i una contusió òssia que obliguen l'esquiador andorrà a parar per fer la recuperació. Conforme el calendari, ja a la recta final de la temporada, Puig es veu obligat a tancar el curs de competició.

Per El Periòdic

