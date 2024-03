Reivindicar-se per a una societat igualitària, tot i la pluja

La pluja ha intentat protagonitzar ahir la manifestació organitzada per Acció Feminista amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Tot i així, han sigut desenes de dones les que van deixar aparcat el fred per una causa comuna: reivindicar els seus drets com a dona i lluitar per aconseguir una societat igualitària amb frases com «Visca la lluita feminista» i cartells com «Això és lluitar com a dones». I és que elles, alienes a estar dins del panorama polític, però informades, han quedat a la plaça dels Coprínceps d’Escaldes-Engordany per demanar, sobretot, la legalització de l’avortament i la possibilitat d’interrompre voluntàriament l’embaràs al país.

Així ho ha dit la presidenta d’Acció Feminista, Laia Ferrer, que ha argumentat que «aquest any el lema són les violències, i la primera que denunciem és l’institucional, la que toca l’avortament. És violència que les dones hagin de marxar del país per anar a avortar». Per això demanen despenalitzar i legalitzar l’avortament, i «que sigui gratuït i a casa», ja que «no totes les dones es poden pagar una interrupció voluntària de l’embaràs».

Aquest fet també l'ha remarcat la Júlia Martínez i ha argumentat que «tot i que estic orgullosa de tot el que hem aconseguit amb drets de les dones al país, com per exemple una llei d’igualtat, encara hem d’aconseguir la despenalització de l’avortament».

Aquest va ser el tema principal, i el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, que ha apuntat que «durant aquest any hem de passar a marcar-nos fites concretes, entre aquestes la despenalització de l’avortament, la inclusió d’aquest a la cartera de serveis de la CASS, entre d’altres».

Un dels altres temes importants de la manifestació va ser l’auge de la violència de gènere durant aquest any, per això Escalé ha remarcat que «ens hem d’assegurar que el benestar del país és igual per tota la gent d’Andorra». En relació amb aquest tema, Escalé ha argumentat que «la precarietat en general implica més sovint la convivència forçosa i que la dona no es pugui independitzar, tot i patir violència de gènere». Ferrer també ha incidit sobre el tema: «Són cada vegada més les causes d’assetjament sexual i violència de gènere». Per això la presidenta de l’associació demana més coeducació perquè aquesta violència de gènere desaparegui.

D’altra banda, l’Olga, una testimoni, explica que ella ve cada any a la manifestació, i tot i la pluja vol sortir a lluitar pels seus drets: «És important que se’ns visibilitzi. Tant de bo no haguéssim de celebrar un Dia de la Dona perquè no tinguéssim motiu, però el cert és que sí que ho és».

I és que el mateix Escalé ho diu: «Cal que durant la resta de l’any siguem conscients tot el que ens falta per avançar». .