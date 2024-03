La mala ratxa visitant continua

El Alcoraz ha estat l'escenari d'una nova jornada de LaLiga Hypermotion que ha enfrontat l'Osca contra l'FC Andorra, en un duel que s'han emportat els aragonesos per 2-0, i que ha fet mostra de la dificultat que els tricolor tenen per treure punts fora de l'Estadi Nacional.

El partit ha començat amb la possessió local, tot i que l'esfèric se l'han repartit els dos conjunts en els primers instants, marcats per l'alta i forta pressió dels aragonesos, que han complicat la sortida de pilota per als d'Eder Sarabia, en un inici un pèl desconnectats. Als 10 minuts ja eren els visitants qui, com acostumen, controlaven el joc, amb un primer intent de cap de Jon Karrikaburu que ha sortit directament a fora. Els posteriors moments han mantingut la mateixa línia, amb uns andorrans movent l'esfèric amb calma a la recerca d'una bona oportunitat, però sense crear cap perill a la porteria d'Álvaro Fernández.

Al minut 23, Jandro Orellana ha gaudit d'una bona arribada que la defensa aragonesa s'ha encarregat de treure just per evitar el gol. A partir de llavors, i amb el suport de tots els aficionats tricolor que s'han desplaçat, l'FC Andorra ha pujat una marxa més per intentar trencar l'empat.

De poc ha servit, ja que tres minuts més tard, Diego Alende ha vist la vermella directa després de tallar un contraatac de Samuel Obeng. De la mateixa falta ha arribat el 0-1, obra del mateix Obeng, que sense cap defensa a sobre només ha hagut d'empunyar la pilota després de rebre una passada 'de la mort'. Al 37', una segona arribada dels locals ha obligat a Nico Ratti a lluir-se com a salvador per evitar que un xut d'Elady, sol contra l'argentí, es convertís en el segon gol de la nit. Per necessitat evident de refer l'equip, sobretot per col·locar-lo bé defensivament, Adrià Vilanova ha entrat abans del final de la primera meitat substituint a Iván Gil. Tot i això, els homes d'Antonio Hidalgo han gaudit de la darrera dels primers 45 minuts amb un remat al pal de Gerard Valentín.

L’actuació de Nico Ratti evita que els homes d’Eder Sarabia perdin per una diferència més gran

Ja en la represa, la dinàmica ha continuat sent la mateixa, i la primera arribada ha sigut pels locals, amb un xut de Valentín que ha marxat lluny dels tres pals. Els tricolor, però, han volgut mantenir el seu estil i jugar amb l'esfèric al peu tot el que han pogut i la inferioritat numèrica els ha deixat. Valentín, als 54 minuts, ha tornat a irrompre per la banda dreta, obligant al porter argentí dels visitants a tallar l'acció. Cal destacar que tot i ser un menys, els de Sarabia han sabut mantenir-se al duel i plantar cara.

Els aragonesos, veient-se superats, han capgirat la situació a falta de 30 minuts pel xiulet final i han començat a tocar més l'esfèric. Amb més arribades, han fet una magnífica jugada d'estratègia de córner que ha finalitzat amb el 2-0 al lluminós, obra d'Elady. Lluny de voler adormir el partit i deixar tancat el resultat, els locals han continuat atacant i, de nou, Obeng a prop ha estat de fer el tercer del matx, i de nou Ratti ha protagonitzat una aturada molt important per mantenir les esperances dels seus. Moments després, els aragonesos han tornat a arribar, i una altra vegada l'argentí s'ha lluït parant amb una estirada perfecta un xut d'Iker Kortajarena.

Al 75’, una bona jugada per l’esquerra ha acabat amb una centrada de Calvo, que ha entrat a la segona part, i que ha acabat aturant el porter local. En els minuts finals, sense cap acció important per part dels dos conjunts, només ha destacat una nova arribada de Valentín que a res s'ha quedat de sentenciar el partit.

Finalment, un 2-0 que manté l'FC Andorra en la penúltima posició, que ja ha de pensar en el pròxim duel perquè arriba dimecres contra el Llevant, el matx ajornat de fa dues setmanes.