Xavi Cardelús enceta la temporada al Campionat del Món2

Xavi Cardelús estrenarà temporada al Campionat del Món de Moto2 sortint des de la novena fila de la graella del primer Gran Premi de la temporada que es disputa aquest cap de setmana a Qatar.

El pilot andorrà s’ha classificat 27è als entrenaments que han decidit les posicions de sortida de la primera cursa de l’any.

Al primer entrenament del dia, l’anomenada Pràctica 2 que s’ha fet al matí ha millorar en mig segon la seva volta ràpida d’ahir amb un temps de 1’59.464 i s’ha quedat a poc més de dos segons del seu company d’equip Aron Canet que ha estat el més ràpid.

Posteriorment, a la Q1 ha marcat un millor registre de 1’59.161 que l’ha situat al 13è lloc de la classificació d’aquesta sessió en la qual els quatre primers es classificaven per disputar la Q2.

Cardelús ha explicat que continua treballant per recuperar temps, tot i les males condicions del temps: “Avui hem continuat treballant i mirant de recuperar el temps que no vàrem tenir ahir a causa de la pluja que va caure abans del segon entrenament del dia Necessito fer molts quilòmetres i aquest era l’objectiu. A la Q1 he millorat el temps d’ahir en 8 dècimes de segon, però hi ha alguns punts del circuit en els quals he d’afinar encara més. He acabat a dos segons de la pole i això fa que no estigui del tot satisfet".

El primer Gran Premi de l’any de la categoria de Moto2 es disputarà demà al circuit de Lusail a partir de les 16:15 i està programat a 18 voltes.