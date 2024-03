Dissabte de podi per a Clàudia Garcia a Cortina d'Ampezzo

En dones, Emma Ledesma i Fiona Pou no han pogut completar la primera mànega.

Així mateix, Pirmin Estruga ha acabat 14è a 2.32 de Rius, mentre que la resta de l’equip EEBE no ha pogut completar la primera mànega. No han finalitzat la primera mànega Àlvar Calvo, Eric Ebri, Pere Cornella, Marc Fernández, Salva Cornella, Maià Font, Martí Llort, Nico Daban, i els també andorrans Pol Robert, Antoni Bea, Jan Torres i Marc Delgado.

L’andorrà ha assolit el triomf gràcies a una segona mànega en què ha aconseguit el millor temps de mànega per consolidar la seva victòria final.

Avui s’ha disputat una segona cursa FIS a la pista Avet de Soldeu. Àlex Rius ha aconseguit la victòria després d’una segona mànega clau per la seva victòria.

Al segon supergegant del dia és quan ha arribat el podi de Clàudia Garcia. L’andorrana assolia el tercer calaix del podi amb un temps de 58.72, a 0.23 de la guanyadora, la italiana Nicole Ploner. Segona ha estat la txeca Semerakova (+0.04). Per la seva part, Jordina Caminal ha estat 8ª amb 59.15, a 0.66 de la guanyadora.

A la primera cursa, Clàudia Garcia ha estat 6ª amb 58.94, això és a 1.35 de la guanyadora, la txeca Hana Semerakova (57.60) i a 0.44 del podi, que l’ha tancat la italiana Melissa Astegiano. Per la seva part, Jordina Caminal ha acabat 9ª, amb 59.46, a 1.86, idèntic crono que la italiana Viel Gaia.

Avui s’han disputat a Cortina d’Ampezzo (Itàlia) dos supergegants National Junior Race (NJR), amb un podi per a Clàudia Garcia. L’andorrana, a més, ha estat 6ª a l’altra cursa. Jordina Caminal ha acabat al top10 també les dues carreres: 9ª i 8ª.

